Портфель заказов “Украгролизинга” наполнен на 2 млрд. грн.

Портфель заказов НАК “Украгролизинг” на 2010 год составляет 19,4 тыс. единиц техники на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба “Украгролизинга”.

Согласно сообщению, партнеры «Украгролизинга» - малые и средние сельскохозяйственные предприятия – хотели бы взять на условиях лизинга на протяжении 2010 года свыше тысячи тракторов, 323 зерноуборочных комбайны, 1717 почвообрабатывающих и 594 посевных машины, 14,5 тыс. единиц оборудования для животноводства, 240 машин для доработки и хранения зерна и др.

Больше всего заявок поступило в филиалы НАК «Украгролизинг» в Херсонской, Ровенской, Черниговской, Запорожской, Донецкой, Киевской областях и АР Крым.

Как сообщал УНИАН, "Украгролизинг" в 2009 году передал аграриям в финансовый лизинг 851 единицу сельскохозяйственной техники на сумму 185 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.