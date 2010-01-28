Аграрии увеличили заказ минудобрений

Аграрии увеличили заказ минеральных удобрений на проведение весенне-полевых работ в текущем году на 5% против 2009 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства промышленной политики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 г. министерство разработало и утвердило график поставок минеральных удобрений сельхозпроизводителям, в соответствии с которым предусмотрена реализация химическими предприятиями 1080 тыс. тонн аммиачной селитры, 70 тыс. тонн аммиачной воды, 360 тыс. т нитроаммофоски, 110 тыс. т суперфосфата, 60 тыс. т аммофоса, 3 тыс. т калимагнезии, 3 тыс. т каинита и 132 тыс. т тукосмеси.

Как сообщает пресс-служба, на заседании коллегии Минпромполитики министр Владимир НОВИЦКИЙ отметил, что, с точки зрения производства удобрений для потребностей аграриев, отечественные химические предприятия имеют все возможности, а вот относительно покупки необходимых объемов, то здесь существуют задержки со стороны аграриев. Также министр добавил, что для фиксации намерений и урегулирования всех вопросов между потребителями и производителями минеральных удобрений нужно подписать соответствующую декларацию, которая традиционно ежегодно заключается между производителями, потребителями минудобрений, Союзом химиков Украины и Аграрным фондом. В этой декларации должны быть зафиксированы цены на такие виды удобрений, как аммиачная селитра, карбамид, фосфорные и сложные минеральные удобрения.