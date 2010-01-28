В Кировоградской обл. производство картофеля сократилось

В 2009 году в хозяйствах всех категорий Кировоградской области производство картофеля сократилось на 11,7% - до 426,4 тыс. тонн, по сравнению с 2008 годом, производство других овощей – на 5,6%, до 233,6 тыс. тонн).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По информации облстата, сокращение производства обусловлено снижением урожайности картофеля на 6,7% и других овощей - на 3,1%.

В прошлом году общий объем производства плодово-ягодной продукции в области увеличился на 3,2% (до 20,4 тыс. тонн), винограда – на 13,8% (до 1,5 тыс. тонн), за счет повышения урожайности, соответственно, на 8% и 13,7%.

Хозяйствами населения выращено 99,8% общего урожая картофеля, 96,4% плодов и ягод, 93,6% овощей, 19,8% подсолнечника, 19,5% зерна и 1,3% сахарной свеклы.