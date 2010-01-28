В Кировоградской обл. производство продукции растениеводства упало

В Кировоградской области в 2009 году производство продукции растениеводства сократилось на 14,4% по сравнению с 2008 годом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, в частности, в сельхозпредприятиях области производство продукции растениеводства сократилось на 19,6%, в хозяйствах населения – на 4,5%.

По сравнению с 2008 годом производство зерна в области сократилось на 15,6%, что обусловлено снижением урожайности зерновых культур на 18,6%, или 6,7 ц/га.

В то же время увеличились объемы производства ячменя – на 6,7%, до 899,7 тыс. тонн, проса – на 13,9%, до 11 тыс. тонн, гречки – на 5,9%, до 14,7 тыс. тонн, зернобобовых культур – в 1,6 раза, до 34 тыс. тонн.

Производство семян подсолнечника по итогам 2009 года увеличилось на 12,8% по сравнению с 2008 годом – до 717,2 тыс. тонн, что обусловлено повышением урожайности почти на 13,5%, или 2,1 ц/га.

Валовой сбор сахарной свеклы по сравнению с 2008 годом сократился в 1,5 раза за счет уменьшения площади посева на 16,3% и урожайности – на 83,1 ц/га.

Также по сравнению с 2008 годом более чем в 4 раза сократился валовой сбор рапса – до 80,8 тыс. тонн, из них 96,7% составил озимый рапс.