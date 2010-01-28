Производство консервированных овощей и фруктов выросло

Предприятия Винницкой области в 2009 году увеличили производство консервированных овощей и фруктов на 62%, замороженных – на 46,7% по сравнению с 2008 годом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, рост производства обусловлен увеличением спроса на данную продукцию местного производства и сокращением – на аналогичную продукцию импортного производства.

В 2009 году предприятия Винницкой области произвели 3,736 тыс. тонн консервированных овощей и фруктов, грибов, что на 62,08%, или 1,431 тыс. тонн, больше, чем в 2008 году, а также 1,576 тыс. тонн замороженных плодов, что на 46,74%, или 0,502 тыс. тонн, больше, чем в 2008 году.

Справка УНИАН. В Винницкой области работает 3 предприятия, выпускающих продукцию данного вида.