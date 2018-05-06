Маркировка «без ГМО»: Кабмин выключает "маячок"?..

В Украине эпопея с генетически-модифицированными организмами продолжается. Законодатели все пытаются определиться – быть ГМО в Украине, или не быть, а если быть, то в чем, в каком количестве, и сообщать ли об этом потребителю, если да, то как?..

Украинские же потребители, услышав об очередном нормативном документе, который касается продуктов питания, а особенно присутствия в них ГМО, лелеют надежду, что, наконец-то, они будут знать, что едят на завтрак, обед и ужин. И если маркировку «без ГМО» еще можно встретить на полке супермаркета, хоть и редко (производители используют это больше для пиара и продвижения собственной продукции), то надпись «содержит ГМО» я вообще еще ни разу не встретила. То ли нет такого «зверя» в Украине, то ли производители «не спешат» о нем заявлять на упаковке своих продуктов. Хотя их обязали это делать, и с 1 января 2010 г. на этикетках товаров уже должна была присутствовать соответствующая информация. Мотивы ее «скрытия» понятны – пока потребитель не знает истинного содержания продукта, его можно продолжать обманывать, выдавая действительное (имеющийся продукт) за желаемое (качественный продукт)…

Без «без ГМО»…

Данный вопрос продолжает будоражить умы верхов, они вновь предпринимают попытки его урегулировать. Так, Кабинет Министров на одном из последних заседаний принял решение на законодательном уровне отменить обязательную норму маркировать продукты питания знаком “без ГМО”, одобрив соответствующий законопроект.

Министр экономики Богдан Данилишин, обосновывая такое решение правительства, заявил, что данная норма фактически себя не оправдала, а лишь доставила хлопот производителям продуктов питания. “Как показала практика, введение такой маркировки приводит к неоправданной потере времени и средств субъектов хозяйствования, что связано с перемаркировкой продукции, которая находится в торговых сетях. Это связано с производством новых этикеток и проведением лабораторных исследований даже тех пищевых продуктов, в которых ГМО на сегодняшний день не может присутствовать в принципе – соль и другие продукты, в которых отсутствует белок”, - сказал Б.Данилишин.

Кроме того, министр подчеркнул, что маркировка “без ГМО” не соответствует мировым стандартам. “Поэтому сейчас мы предлагаем отменить обязательную маркировку значком “без ГМО”, и предусматриваем установление маркировки только той продукции, которая содержит лишь зарегистрированные в Украине генетически-модифицированные организмы или составляющие которой были изготовлены из продукции, содержащей ГМО”, - пояснил Б.Данилишин.

Особенно интересно заявление относительно «содержания лишь зарегистрированных в Украине генетически-модифицированных организмов». Дело в том, что в нашей стране до сих пор нет реестра ГМ-культур и сортов , то есть, официально они не выращиваются, хотя неофициально все выглядит иначе. Эксперты оценивают площади под такими культурами в тысячи и тысячи гектаров. Только ГМ-сои, по оценкам специалистов, в Украине более половины всей площади под этой культурой.

Эксперты склоняются к тому, что маркировка «без ГМО» несет в себе больше пользы для потребителя, чем ее отсутствие. По мнению президента Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ» Валентина Безрукого, «хорошо, когда есть значок «без ГМО». Это хоть маленький, но способ ориентировки для потребителя».

По словам начальника аналитического отдела консалтингового агентства «ААА» Марии Колесник, отмена знака «без ГМО», как и любого другого, для производителя позитивна, поскольку «для него, чем меньше каких-либо дополнительных штампиков, тем лучше». А для потребителя наоборот – чем больше информации предоставлено непосредственно на продукте, тем он более защищен, поскольку, ставя знак «без ГМО» производитель несет определенную ответственность. И в случае обмана мог быть наказан…

Наши законы – самые гуманные законы в мире

Украинское законодательство, особенно в сфере защиты прав потребителя, едва ли не самое прогрессивное в мире. Так, производитель продуктов питания обязан информировать потребителя обо всем – о составе продукта, о наличии или отсутствии генетически-модифицированных организмов, даже о натуральности или ненатуральности красителей и прочей химии. Закон «О безопасности и качестве пищевых продуктов» гласит, что в Украине запрещается оборот продуктов питания, на этикетках которых нет информации о названии продукта, адреса производителя, весе и составе продукта, в том числе о пищевых добавках и ароматизаторах, калорийности, сроках употребления и условиях хранения, и, наконец, наличии или отсутствии ГМО.

Между тем, в нашей стране сложилась уникальная ситуация, когда законодательство и его выполнение являют собой, как говорят одесситы, две большие разницы. То есть, на деле применение всего выше перечисленного оставляет желать далеко и далеко лучшего. «Украинское законодательство с точки зрения защиты потребителя достаточно сильное, но не до конца продуманное и доработанное», - считает В.Безрукий. К примеру, в пояснительной записке к проекту закона о внесении изменений в ЗУ "О безопасности и качестве пищевых продуктов", инициированном народным депутатом Андреем Шкилем (регистр. №6001 от 25 января 2010г.) говорится, что необходимость информирования потребителя относительно наличия или отсутствия в пищевых продуктах ГМО уже закреплена в действующем законодательстве, хотя, к сожалению, четко не прописан механизм ее реализации. Право потребителя на полную и достоверную информацию о продукте закреплено сразу в нескольких законодательных актах, а на деле все это не работает. Утвержденные нормы допускают неоднозначную трактовку, не имеют прямого запрета распространения продуктов без соответствующей маркировки, чем и пользуются недобросовестные производители и импортеры.

В.Безрукий считает, что конфликтная ситуация с ГМО, по большому счету, - возможность хорошо продать оборудование для поиска ГМО. «Ничего плохого нет в том, что его ищут, но на самом деле проблема не стоит такой огласки. Опасность ГМО еще не доказана, а есть вещества, их много, опасность которых уже доказана. Например, канцерогенны - они содержатся в подсолнечном масле, в чипсах или картошке, в соке или меде, но о них никто ничего не говорит…», - отметил он. В целом же, по его мнению, вопрос маркировки ГМО напоминает следующее: из огромной кучи проблем вытащили одну, а потом заявили, что устранили именно кучу...

Относительно же введения надписями на продуктах в заблуждение покупателя, эксперт отметил, что в Украине на самом деле маркировок, которые к товару не имеют никакого отношения, предостаточно. «Например, надпись «без холестерина» на подсолнечном масле - в растительных маслах холестерина не бывает в принципе, или масло содержит витамин Е… Это надо очень постараться, чтобы из масла исчез весь витамин Е. То же самое по поводу ГМО», - сказал эксперт.

Спасение потребителей – дело рук самих потребителей

И все же, как отметил В.Безрукий, в Украине уровень информирования населения о продуктах питания тянет на оценку «хорошо». При этом, по словам М.Колесник, это больше касается продукции ведущих компаний, которые борются за своего потребителя. «А если брать более мелких и средних, продукт нижнего ценового сегмента, то оценка - не выше удовлетворительно, а в не которых случаях - неудовлетворительно», - добавила она.

В.Безрукий считает, что потребитель часто сам не интересуется составом продукта, не читает надписей или просто их не понимает. «Нужна образовательная работа с потребителем», - сказал он.

Культура питания – вещь важная. Но кто такую работу с населением будет проводить? Государству не до этого, а производитель не заинтересован в разборчивом и знающем потребителе, которого сложнее обвести вокруг пальца… Получается, что все в наших руках. «Потребитель сам должен быть в этом заинтересован. В первую очередь, он должен отдавать предпочтение тому товару при покупке, в котором его все устраивает. Но сегодня сначала смотрят на цену, не обращают внимание на надписи, не изучают, что действительно входит в состав товара, в лучшем случае смотрят на дату изготовления, и то не всегда», - подчеркивает М.Колесник.

«С одной стороны, должна повыситься культура потребителей, с другой - культура страны относительно соблюдения законов. Пока не будут выполняться законы на всех уровнях и касательно любых вопросов, то потребительский рынок не будет одинок в проблемах», - подчеркнула она.

Поэтому, если государство не может или не хочет контролировать производителей, то это должны сделать потребители – игнорировать сомнительный товар, вынуждать сети убирать с полок просроченные продукты, не бояться скандала и возвращать испорченную продукцию, т.е. демонстрировать свою состоятельность. Потребитель – не безликая масса, которая проглотит любую химию, а осознанный избиратель товара с правом голоса - «кошельком».

Когда производители начнут нас уважать и считаться с нашими интересами, тогда законодательно не нужно будет никого ни к чему обязывать – в страхе потерять покупателя и рынок, при условии честной конкуренции, они сами будут заинтересованы в максимальной прозрачности. А пока этого нет, никакие законы не заставят производить качественный продукт, а если некачественный – честно об этом заявить. Тем более наши законы, ведь они у нас как дышло – куда повернешь, туда и вышло…

Оксана Голубь (УНИАН)