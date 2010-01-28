Украина сократила производство кисломолочных продуктов

Украина в январе-декабре 2009 года сократила производство кисломолочных продуктов на 7,2%, по сравнению с 2008 годом, – до 492 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 г. производство кисломолочных продуктов в Украине составило 36,6 тыс. тонн, что на 2,3% меньше, чем в ноябре п.г., и на 1,1% меньше, чем в декабре 2008 года.

Справка УНИАН. В Украине в 2006 году производство кисломолочных продуктов увеличилось на 4,7% – до 517 тыс. тонн, в 2007 году – на 2,5% – до 533 тыс. тонн, а в 2008 году – сократилось на 0,6% – до 529 тыс. тонн.