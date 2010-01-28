В Украине производство колбас сократилось

В Украине производство колбасных изделий по итогам января-декабря 2009 года составило 260 тыс. тонн, что на 19,3% ниже показателя за 2008 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 года в стране было произведено 23,8 тыс. тонн колбас, что на 22,9% больше, чем в ноябре прошлого года, и на 9,7% меньше, чем в декабре 2008 года.

Справка УНИАН. В Украине производство колбас в 2008 году выросло на 0,7% по сравнению с 2007 годом – до 322 тыс. тонн.