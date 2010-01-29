АМК начал расследование резкого роста цен на сахар

Антимонопольный комитет Украины (АМК) начал рассмотрение дела по факту резкого и существенного повышения цен на сахар.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК со ссылкой на исполняющего обязанности председателя комитета Александра МЕЛЬНИЧЕНКО.

Отмечается, что решение о возбуждении дела принято по результатам совещания с руководителями региональных отделений комитета относительно ситуации на социально важных рынках.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что по предварительным данным, розничные цены на сахар выросли в Украине в среднем на 30%. «Поскольку такое значительное подорожание сахара может иметь признаки нарушения конкурентного законодательства со стороны участников рынка, комитет начал рассмотрение дела», - пояснил он.

И.о. председателя комитета предостерег участников рынка от неправомерных действий и призвал вернуть цены к предыдущему уровню.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2006 г. АМК оштрафовал операторов рынка сахара на 17,2 млн. грн. за антиконкурентные согласованные действия, которые привели к резкому росту цен на сахар.