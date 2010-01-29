В Полтавской обл. площади под озимые увеличены

В Полтавской области под урожай 2010 года озимые культуры на зерно и зеленый корм, включая рапс, посеяны на площади 420,9 тыс. га (в том числе по аграрным предприятиям - 360,3 тыс. га), что на 33,3 тыс. га больше, чем под урожай 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии Полтавской облгосадминистрации сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Сергей ФРОЛОВ.

По его словам, из общей площади посевов озимые на зерно занимают 375,0 тыс. га, озимый рапс - 38,0 тыс. га. Озимая пшеница посеяна на площади 329,7 тыс. га, что на 21,6 тыс. га больше к прошлому году, озимая рожь - на площади 7,7 тыс. га, что на 17,9 тыс. га меньше к прошлому году, озимый ячмень посеян на площади 37,6 тыс. га, или больше на 23,1 тыс. га к прошлогоднему показателю.