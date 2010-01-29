В Полтавской обл. аккумулировано 31% дизтоплива и 35% бензина

В Полтавской области для проведения комплекса весенне-полевых работ 2010 года в наличии 7,5 тыс. т дизтоплива и 2,6 тыс. т бензина, что, соответственно, составляет 31% и 35% от потребности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии Полтавской ОГА заявил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Сергей ФРОЛОВ.

По его словам, для проведения комплекса весенне-полевых работ-2010 сельхозпредприятиям области необходимо 24,1 тыс. тонн дизтоплива, 7,5 тыс. тонн бензина, 1,5 тыс. тонн моторных масел. По сегодняшним расценкам, общая стоимость горюче-смазочных материалов составляет 239 млн. грн.