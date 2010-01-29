В Полтавской обл. аграрии получили 516 млн. грн. кредитов

В 2009 году в Полтавской области предприятиям аграрного сектора предоставлены кредиты на сумму 515,8 млн. грн., что на 687,4 млн. грн. меньше по сравнению с 2008 годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии Полтавской облгосадминистрации сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Сергей ФРОЛОВ.

По его словам, в 2009 году кредитование предприятий аграрного сектора области существенно сократилось. Из общего объема предоставленных кредитов краткосрочные составляют 408,2 млн. грн, среднесрочные и долгосрочные - 107,7 млн. грн. При этом были пролонгированы кредиты на сумму свыше 300 млн. грн. Непосредственно сельскохозяйственным предприятиям предоставлены кредиты на сумму 378,9 млн. грн., что меньше показателя 2008 года на 464,3 млн. грн.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса составляет 22,4%, по кредитам сельскохозяйственных предприятий - 22,2%, тогда как в 2008 году она составляла 16% и 15,7% соответственно.