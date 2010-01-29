Австралийская AWB и далее будет поставлять на экспорт пшеницу

По сообщениям официальных источников, бывший монополист зернового рынка Австралии, компания AWB, заявила о намерении и далее поставлять пшеницу на экспорт, несмотря на текущее замедление темпов продаж, сообщает АПК-Информ.

Согласно данным экспертов, благодаря приемлемой ценовой конъюнктуре и высокому качеству зерна, ведущие партнеры AWB в Северной Африке, Египете и Судане, будут и далее осуществлять закупки. Так, ближайшая поставка пшеницы на данный рынок запланирована уже на следующую неделю (Судан законтрактовал на импорт 40 тыс. тонн зерновой из Австралии).

Отметим, что Египет и Судан закупают пшеницу из целого ряда стран, включая Австралию и Канаду, однако в настоящее время в регионе преобладает дешевая пшеница из Причерноморья, вытесняя других ведущих поставщиков. При этом общая ситуация на мировом зерновом рынке характеризуется избытком предложений, что приводит к снижению закупочной активности импортеров (операторы рынка занимают выжидательную позицию, рассчитывая на дальнейшее снижение цен).

В целом, текущий месяц характеризуется понижательной динамикой ценового развития котировок пшеницы, в частности, по итогам последних торгов на основной торговой площадке мира, чикагской бирже СВОТ, стоимостью фьючерсов пшеницы с поставкой в марте составила $4,48 за бушель, снизившись на 15% в сравнении показателем на 11 января ($5,70 за бушель).