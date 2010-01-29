Назарбаев прогнозирует рост производительности в АПК Казахстана

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поручил к 2014 г. повысить в 2 раза производительность в АПК. Об этом глава государства заявил в своем ежегодном послании народу Казахстана, сообщает АПК-Информ.

По словам президента, основной упор в развитии агропромышленного комплекса должен быть сделан на росте производительности труда. «Производительность труда в нашем сельском хозяйстве самая низкая и составляет $3 тыс. на одного занятого в год, в то время как в развитых странах этот показатель составляет от $50 до $70 тыс.», - подчеркнул Н.Назарбаев.

По мнению главы государства, повысить производительность сельского хозяйства можно только за счет индустриальной диверсификации, роста переработки в сельском хозяйстве, применения нового оборудования и новых технологий.