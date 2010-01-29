"Кременчугмясо" сократил производство колбас

ОАО "Кременчугмясо" (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2009 году сократило по сравнению с 2008 годом производство колбасных изделий на 10,9%, или на 1,229 тыс. тонн, до 10,043 тыс. тонн, а также сократила производство мясопродуктов на 24,3%, или на 1,279 тыс. тонн, до 3,982 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила представитель предприятия.

По ее словам, в 2009 году предприятие увеличило объемы производства в сопоставимых ценах на 22,46%, или на 61,513 млн. грн, до 335,413 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугмясо" - одно из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Украины. Создано в июле 1998 г.

Мощности ОАО "Кременчугмясо" рассчитаны на переработку 70 тонн колбасных изделий и копченостей в сутки. Продукция выпускается под ТМ «Фарро». Ассортимент составляет более 250 наименований. Продукция представлена во всех регионах Украины, поставляется в крупнейшие сети супермаркетов.