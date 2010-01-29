В ЕС снизился объем экспортных лицензий на зерно

Согласно официальным данным, в период с 19 по 26 января т.г. Зерновой комитет Еврокомиссии предоставил лицензии на экспорт 359 тыс. тонн мягкой пшеницы, сообщает АПК-Информ.

В результате с начала 2009/10 МГ объем лицензий на экспорт мягкой пшеницы из Евросоюза составил 9,9 млн. тонн, снизившись на 20% в сравнении с показателем прошлого сезона (12,4 млн. тонн). Что касается общего количества поставок зерновых, то за первые 30 недель текущего сезона данный показатель достиг лишь 12,2 (18,5) млн. тонн, снизившись на 34% в год.

Добавим, что за отчетную неделю ЕС также выдал разрешение на импорт 330 тыс. тонн пшеницы (с начала сезона объем лицензий на импорт пшеницы в ЕС-27 составил 2,4 млн. тонн). Между тем, в целом импорт зерновых в т.г. также сократился, составив 5,8 млн. тонн против 8 млн. тонн годом ранее.