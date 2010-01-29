Данилишин: резкий рост цен на сахар вызван искусственно

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает, что резкий рост цен на сахар обусловлен искусственно созданным ажиотажем.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время пресс-конференции в Тернополе он заверил, что в Украине дефицита сахара нет.

«Украина произвела 1,3 млн. сахара, и экономических оснований для роста цены на сахар, как и на другие продукты, нет. Цена на сахар в настоящее время необоснованна. Это просто следствие ажиотажа, которое создается искусственно между первым и вторым туром президентских выборов и носит политический характер», – заявил Б.ДАНИЛИШИН.

По его мнению, большие оптовики и посредники решили воспользоваться политической ситуацией и заработать на этом. При этом министр отметил, что Государственная ценовая инспекция и Антимонопольный комитет Украины уже занимаются контролем рынка и изучают причины подорожания сахара.

«Одни производители задекларировали цены на сахар, есть соответствующий утвержденный коридор – от 5,6 до 7,2 грн./кг. Но происходит перерегистрация фирм, которые опять декларируют новую цену и благодаря этому избегают ответственности», – рассказал о выявленной схеме Б.ДАНИЛИШИН.

Министр экономики заверил, что руководство страны будет делать все для того, чтобы не допустить необоснованного повышения цен, отметив, однако, что сделать это будет непросто.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по факту резкого и существенного повышения цен на сахар. По предварительным данным, розничные цены на сахар выросли в Украине в среднем на 30%.

Вчера, 28 января, на брифинге министр экономики Украины Б.ДАНИЛИШИН заявил, что повышение цен на продукты питания не имеет экономических факторов. «Рост цен на отдельные виды продовольственных товаров, который имеет место в последнее время, является неестественным на фоне общей тенденции замедления инфляционных процессов и тех мер, которые сейчас принимаются правительством Украины для сдерживания ценовой ситуации», – отметил министр.

По его словам, основная причина повышения цен на продукты питания – политическая, связанная со вторым туром президентских выборов.