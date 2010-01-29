Кинах о подорожании продуктов

Попытки правительства обвинить политических оппонентов, оппозицию в подорожании продуктов питания – это искажения действительности и попытка перевести проблемы «с больной головы на здоровую», заявляет народный депутат, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, сообщает АПК-Информ.

По его словам, правительство полностью потеряло контроль над ситуацией производства и обеспечения населения продуктами первой необходимости. «Это финал бессистемной экономической политики, результат отсутствия антикризисной программы и управленческой воли для реализации антикризисных мер, следствие неуправляемости государственных ресурсов в смысле начала нового экономического года при отсутствии государственного бюджета», – говорит А.Кинах.

Президент УСПП отмечает, что в последнее время произошел значительный рост цен на энергоносители, в том числе – бензин и дизельное топливо, продукты питания, выросла стоимость кредитов для населения и предпринимательства. «Не работает система государственного резерва и аграрный фонд, которые призваны выравнивать ценовую ситуацию в случае скачков цен на рынках», – резюмировал он.

Как подчеркивает А.Кинах, вместо реальной поддержки внутреннего производителя, профессионального регулирования рынков импортных товаров правительство демонстрирует популизм, ручное управление средствами государственного бюджета, волюнтаризм и безответственность в социально-экономической, денежно-кредитной политике. «Экономика не терпит «пустот» и непрофессионального вмешательства, – заметил он. - Она мгновенно реагирует на это, в том числе такими болезненными для населения изменениями».

По убеждению А.Кинаха, сегодня главная задача заключается в том, чтобы направить все силы на рост производства, оживление внутреннего рынка, удовлетворение покупательного спроса и поддержку самых нуждающихся слоев населения.