Перечень продукции, не требующей маркировки «без ГМО», будет создан до 1 марта

До 1 марта 2010 года в Украине будет создан перечень продукции, которую не надо будет маркировать на предмет отсутствия генетически модифицированных организмов (ГМО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Тернополе министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

При этом он отметил, что на сегодняшний день закон обязывает всех производителей маркировать свою пищевую продукцию. «Но есть, скажем, соль или другие продукты, где ГМО вообще не может быть. Однако мы заставили производителей писать и на такой продукции «без ГМО», из-за чего они будут нести затраты на производство новой тары или упаковки. В этом же нет логики», – подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

Поэтому, объяснил он, будет создан перечень продукции, в состав которой не может входить белок «и где ГМО не может быть в принципе». После утверждения списка вошедшую в него продукцию можно будет не маркировать.

Перечень такой продукции, по данным министра, сейчас под международным контролем разрабатывают институты Национальной академии наук Украины и Украинской академии аграрных наук.

Кроме того, продолжается создание системы лабораторий, которые будут определять содержание ГМО, отметил министр. «Надеюсь, что уже в ближайшее время, несмотря на возможное противодействие, будет создана эффективная система контроля, которая даст возможность контролировать уровень содержания ГМО в продукции. Мы предприняли первый шаг и будем идти в этом направлении дальше», – заверил Б.ДАНИЛИШИН.

При этом он подчеркнул, что вся продукция, содержащая генетически модифицированные организмы и все их производные, должна маркироваться, «чтобы люди знали, что они едят». Наличие такой маркировки и уровень содержания ГМО, по словам Б.ДАНИЛИШИНА, будут контролировать органы Госстандарта.

Как сообщал УНИАН, 27 января т.г. министр экономики Б.ДАНИЛИШИН сообщил, что Кабинет Министров Украины предлагает на законодательном уровне отменить обязательную норму маркировки значком «Без ГМО» товаров, в которых ГМО содержаться не может.

Справка УНИАН. 17 декабря 2009 года Верховная Рада Украины приняла закон об обязательном информировании граждан о наличии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО). Действие закона не распространяется на табак и табачные изделия и пищевые продукты, произведенные для личного потребления. Запрещается оборот пищевых продуктов, этикетировка которых не отвечает данному закону и соответствующим техническим регламентам. Все пищевые продукты, находящиеся в обороте в Украине, этикетируются на государственном языке Украины и содержат в доступной для восприятия потребителем форме информацию о наличии или отсутствии в пищевых продуктах ГМО, что отображается на этикетке пищевого продукта надписью «с ГМО» или «без ГМО» соответственно.