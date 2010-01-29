На Житомирщине заготовили под сев-2010 31,4 тыс. тонн зерновых
18:24, 29 января 2010Агро
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104% от необходимого
Сельхозпредприятия Житомирской области для сева 2010 года засыпали на складах 31,4 тыс. тонн яровых зерновых культур - 104% от необходимого.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
В АПК региона уже доведено до посевных кондиций и проверено государственными семенными инспекциями 27,5 тыс. тонн семян, из которых 26,5 тыс. тонн или 88% составляют семена высоких репродукций.
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