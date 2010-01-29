На Житомирщине заготовили под сев-2010 31,4 тыс. тонн зерновых

18:24, 29 января 2010
Агро
1

104% от необходимого

Сельхозпредприятия Житомирской области для сева 2010 года засыпали на складах 31,4 тыс. тонн яровых зерновых культур - 104% от необходимого.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

В АПК региона уже доведено до посевных кондиций и проверено государственными семенными инспекциями 27,5 тыс. тонн семян, из которых 26,5 тыс. тонн  или  88% составляют семена высоких репродукций.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter