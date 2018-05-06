Заезженные инструменты власти: цены на продукты поддадутся дрессировке?

В Украине цены на продукты питания уверенно ползут вверх. Даже те товары, которым в последнее время дали «модное» название – социальные, стремительно переходят в разряд деликатесов. Правительство уверяет, что данная ситуация - проделки оппонентов и для подорожания нет экономических причин, однако производители и эксперты озвучивают свою версию, которая расходится с линией Кабмина…

В лидерах роста – сахар. Цена на него ежедневно бьет свои же рекорды. На полках магазинов сладкий продукт едва ли можно отыскать дешевле 10-11 грн., а некоторые точки вообще установили уровень 13 грн. и выше за килограмм. Молочные продукты не отстают – их стоимость уверенно растет.

Кто «сам дурак»?

Кабмин отреагировал на происходящее с присущей ему «проницательностью». «Рост цен на отдельные виды продовольственных товаров, который имеет место в последнее время, выглядит неестественным на фоне общей тенденции замедления инфляционных процессов и тех мер, которые сейчас принимаются правительством по сдерживанию ценовой ситуации», - заявляет министр экономики Богдан Данилишин. По его словам, основная причина – политическая, связанная со вторым туром президентских выборов. Он считает, что цель оппозиции - дискредитировать премьер-министра Юлию Тимошенко перед вторым туром. «Если бы не политическое нагнетание (относительно подорожания – ред.) отдельных товарных позиций, отдельных товарных групп в течение последних недель перед вторым туром президентских выборов, мы бы могли сейчас иметь нормальный индекс потребительских цен, который был бы ниже единицы», - отметил министр.

Подобные заявления можно сравнить только с одним - держать хорошую мину при плохой игре, попутно переводя стрелки... А надо бы делать совсем другое – исправлять ситуацию.

Но арсенал «антиподорожательных» инструментов у Кабмина не так уж широк – проверки поставщиков, «неодобрение» подорожания продуктов, цены на которые обязательно декларируются, давление и расследования. Антимонопольный комитет уже заявил о рассмотрении дела по факту резкого и существенного повышения цен на сахар, которые, по предварительным данным, выросли в среднем на 30%. Исполняющий обязанности председателя комитета Александр Мельниченко отметил, что такое решение принято по результатам совещания с руководителями региональных отделений АМК относительно ситуации на социально значимых рынках. «Поскольку такое значительное подорожание сахара может иметь признаки нарушения конкурентного законодательства со стороны участников рынка, комитет начал рассмотрение дела», - пояснил он. При этом и.о. председателя комитета предостерег участников рынка от неправомерных действий и призвал вернуть цены на прежний уровень.

Стоит напомнить, что в феврале 2006 г. АМК оштрафовал операторов рынка сахара на 17,2 млн. грн. за антиконкурентные согласованные действия, что привело к резкому росту цен на сахар.

Враг не в том окопе?

Между тем, производители и эксперты не согласны с выводами Кабмина. По их мнению, все дело в ценах на мировых рынках, с которыми коррелируются цены внутреннего рынка. Первый заместитель председателя правления Национальной ассоциации производителей сахара «Укрцукор» Петр Борисюк отметил, что мировые цены на сахар за последние четыре месяца выросли вдвое – до 729 долл. за тонну (Лондонская биржа), 639 долл. (Нью-Йоркская), а с доставкой в Одессу – 687 долл. Молочные продукты «идут в ногу». Эксперты привязывают это тоже к мировой тенденции. На мировых площадках на большинство молокопродуктов во второй половине 2009г. повышение цен составило от 60% до 90%.

Производители возмущены - правительство, не пошевелив и пальцем, чтобы помочь аграриям вырастить продукцию, а производителям - ее переработать, считает себя вправе влиять на конечный продукт и устанавливать на него цену. «У меня возникает вопрос, когда поймет правительство, что надо с производителем работать, садиться, считать и говорить – вот вам кредиты под 5%, вот вам дотации, вот вам поддержка, а вы дайте нам доступный сахар для внутреннего рынка. А как не дав ничего, никак не помогая, ни на что не влияя регулировать цену…», - подчеркивает П.Борисюк.

«Не нужно искать сахар в Бразилии, а нужно собрать производителей и подумать, как посеять в 2010г. 450 тыс. га свеклы. Если эта площадь будет засеяна, Украина полностью будет обеспечена сахаром», - добавил П.Борисюк. И вопросы специалиста вполне закономерны…

Руководитель группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа считает, что инструменты, которые есть в распоряжении правительства: АМК, государственная ценовая инспекция - пожарные, они не лечат болезнь, а приостанавливают течение… А ответ как всегда прост – стратегия на будущее, планирование и работа. «На рынке сахара нужно разобраться с балансом, откуда он будет поступать, если нужен импорт, распределить квоту, сказать, когда он будет - и рынок моментально успокоится. Как только будет закрыт вопрос с балансом, я думаю, вопрос цен решится сам собой. Пока это не будет сделано, такие колебания продолжатся. Можно приостановить, придушить их сейчас, но все равно это начнет вылезать через месяц-два, ведь, если есть угроза в балансовом обеспечении, то рынок на это реагирует», - считает В.Лапа.

Давление на рынок просто загонит его в тень – официально будут продавать сахар по 5 грн., а фактически за него будут платить по 10 грн. Ни одна отрасль не сможет выжить, работая в убыток, реализуя продукцию ниже себестоимости, а сахарная за последние 4 года получила более 2 млрд. грн. убытка в результате такого регулирования.

По мнению П.Борисюка, цена на сахар стабилизируется на уровне мировых цен - в рознице сладкий продукт будет стоить около 10 грн. «Выше не будет: если у нас будет высокая цена, к нам будет ехать сахар, если низкая – от нас», - поясняет простые законы рыночной экономики специалист.

Что касается ситуации с молочными продуктами, то теперешнее повышение цен - реакция на рост закупочных цен на сырье во второй половине 2009г. В июле закупочные цены на молоко в хозяйствах населения составляли 1-1,3 грн., а в товарных хозяйствах – 1,8-2,5 грн. за литр, а уже в декабре п.г. они переместились в диапазон 2,5-4 грн. Соответственно сейчас происходит подтягивание цен на готовую продукцию. «В большинстве молокоперерабатывающих предприятий экономика не улучшилась, просто повышаются цены пропорционально повышению цен на сырье», - пояснил В Лапа.

При этом специалисты считают, что повышение цен на молочные продукты несет и позитивные моменты. «Повышение закупочных цен на молоко, возможно, будет одной из предпосылок для стабилизации ситуации в молочном животноводстве, потому что те цены, которые были на середину 2009г., позволяли хозяйствам работать в лучшем случае в ноль, а чаще - в минус», - отметил В.Лапа.

И какие бы наказания не придумало правительство для производителей, законы рынка диктуют свое. «Вариантов немного - или будут закрываться предприятия, а уже есть такие прецеденты, или продукция будет исчезать с полок, потому что долго работать в убыток никто не сможет», - добавил он.

«Что касается других рынков, там даже если и отмечается повышение цен, то имеют место элементы паники. Я бы советовал потребителям просто на такие моменты не покупаться. Цены, даже если сейчас немного повысятся, то глобального роста по другим видам продукции не будет, возможно, за исключением продукции овощеводства, но основные моменты, связанные с сезонностью, уже состоялись», - отметил В.Лапа.

Какие бы объяснения не находило правительство, пытаясь убедить, что виновен в сложившейся ситуации кто-то из оппонентов, проведя анализ становится очевидным - политики в этом повышении цен виноваты куда меньше, чем экономические факторы.

Популистское шаманство и политические танцы с бубнами

Что же касается экономической стратегии, то, скорее, в Украине - это «роскошь». «У нас похоже на шаманство – мы танцуем возле огня и дискутируем, есть основания или нет (для повышения цен – ред.), но ведь на языке фактов нужно говорить, а не заклинаниями», - прокомментировал ситуацию В.Лапа.

Складывается впечатление, что в нашей стране экономика отсутствует как таковая. И это является результатом того, что политические приоритеты преобладают над экономическими. Правительство своими популистскими заявлениями приучило людей к мысли, что все должно быть дешево, если нет, то поможет. Но для удешевления товаров сама власть ничего не делает, она просто пытается давить на производителя, чтобы тот спустил цену. Нельзя забывать о законах рынка, согласно которым не может товар продаваться по цене ниже себестоимости. Продукт или не будут производить, или будут нарушать технологию, ухудшать составляющие, пытаясь максимально удешевить его. Именно поэтому вкус теперешнего хлеба так далек от того, каким был в прошлом.

Пора власти в заботе о населении переходить от слов к делу – принимать необходимые законы, вводить социальные карточки для малоимущих, а не удешевлять продукты для тех, у кого доходы зашкаливают...

Да и нам следует принять, что продукты не могут стоить дешево. Ведь каждый из нас хочет, чтобы его зарплата росла, труд ценился. Так как тогда может стоить копейки хлеб, для производства которого нужно подготовить землю, посеять семена, собрать урожай, перемолоть на муку, испечь буханку? И пока осознание этого не придет, люди и дальше будут верить популистским, ничем неподкрепленным обещаниям манны небесной, которая рухнет на нас при выборе того или иного президента...

Лилия Коваль (УНИАН)