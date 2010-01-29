ЕС и Норвегия продолжают либерализацию аграрного рынка

ЕС и Норвегия договорились о дальнейшей либерализации аграрного рынка.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

По данным Еврокомиссии, нынешние договоренности касаются 20% всего европейского экспорта в ЕС по стоимости.

В результате переговоров, Норвегия и ЕС договорились частично снять тарифные ограничения на экспорт определенных видов сельскохозяйственной продукции. Что касается таких чувствительных видов продукции, как мясо-молочная продукция, фрукты, овощи и декоративные растения, то здесь предусматривается введение определенных тарифных квот. Кроме того, в результате переговоров стороны договорились о расширении почти на 60% квоты Норвегии на импорт сыров из Европы – с 4500 тонн в год до 7200 тонн, что составляет 8-10% всего норвежского рынка сыров.

Справка УНИАН. Соглашение о Европейской экономической зоне от 1992 года позволяет Норвегии пользоваться преимуществами внешнего рынка ЕС. Вместе с тем, продукция сельского хозяйства и рыболовства, согласно этому документу, была изъята из свободного обмена.

С 2000 по 2007 годы экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС в Норвегию удвоился – до 1,6 млрд. евро в год.