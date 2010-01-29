Сахарные заводы произвели 1,3 млн. тонн свекловичного сахара

Сахарные заводы Украины завершили сезон переработки сахарной свеклы и произвели 1,267 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2009 года против 1,573 млн. тонн, произведенных в прошлом сезоне.

Такие данные УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

Согласно сообщению, сахарные заводы переработали 9,44 млн. тонн свеклы. Отмечается, что сахаристость свеклы выше прошлогоднего показателя и составляет 16,89% (в 2008 г. – 16,04%).

По информации ассоциации "Укрцукор", в переработке свеклы участвовало 56 сахарных заводов (в 2008 г. – 70 заводов).

Справка УНИАН. Производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% - до 1,575 млн. тонн (в 2007/2008 МГ - 1 млн. 859 тыс. тонн). В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы составила 355 ц/га.

Емкость украинского рынка сахара специалисты оценивают в 2 - 2,2 млн. тонн.