В Кировоградской области запасы концентрированных кормов сократились

По состоянию на 1 января 2010 года запасы кормов всех видов в сельхозпредприятиях (кроме малых) Кировоградской области составили 71,2 тыс. тонн, в том числе концентрированных – 33,3 тыс. тонн, что на 9,5% меньше, чем на аналогичную дату 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, на 1 января т.г. на одну условную голову крупного рогатого скота приходилось 10 ц кормовых единиц всех видов против 12,3 ц на 1 января 2009 года, в том числе концентрированных – 4,7 ц против 6 ц годом ранее.