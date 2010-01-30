Из-за нехватки кислорода под льдом погибло свыше 7 тонн рыбы

В Кременчугском водохранилище в урочищах «Байкал» и «Очеретяное» Черкасской области гибнет рыба.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении госрыбохраны в Черкасской области, отметив, что это одни из крупнейших нерестилищ области, их площадь достигает 250 гектаров.

По данным управления госрыбохраны, в результате чрезвычайной ситуации потери рыбного хозяйства Черкасской области составляют свыше 2,5 млн. грн. По предварительным подсчетам, от удушения погибло 7 тонн молодняка карпа, леща, сома, плотвицы и сазана. Рыба гибнет от того, что 15-сантиметровый слой льда давит мальков рыбы на мели, и от недостатка воздуха они погибают. Проблема в том, что осенью уровень воды в этих урочищах падает, и рыба оказывается отрезанной от водохранилища. Если бы выкопать ров, который бы соединял урочища с Кременчугским водохранилищем, то проблемы не было, заявили в управлении госрыбохраны.

На дноуглубительные работы нужно около 1 млн. грн. и разрешения от прилегающих к водохранилищу сел. Деньги уже есть, но нет согласования двух сельских советов – Лесковского и Червонослободского.

Сейчас работники Главного управления главрыбохраны в Черкасской области вместе с рыбаками делают проруби для доступа воздуха, камышовые "подушки" и насыщают воду кислородом, перекачивая помпой воду из проруби в прорубь.

В прошлом году в урочищах «Байкал» и «Очеретяное» погибло свыше 30 тонн рыбы.