В Запорожской обл. задержаны дельцы, присвоившие 500 тыс. грн. АФУ

В Запорожской области СБУ задержаны бизнесмены - должностные лица коммерческой формы, зарегистрированной в Мелитополе, которые присвоили около 500 тыс. грн. средств Аграрного фонда Украины.

По информации пресс-службы СБУ, между данной коммерческой структурой и Аграрным фондом Украины был заключен договор, согласно которому фирма обязалась поставить на один из элеваторов Веселовского района Запорожской области для формирования госрезерва, 847 тонн пшеницы 3-го класса, а Аграрный форд - перечислить за нее 1,1 млн. грн.

"Аграрный фонд перечислил на счета коммерческой структуры около 500 тыс. грн., однако поступления на элеватор пшеницы урожая 2009 года так и не дождался. Полученные от государства деньги в сумме почти 500 тысяч гривен были незаконно присвоены должностными лицами фирмы", - сообщает пресс-служба СБУ.

На сегодняшний день действия мелитопольских коммерсантов квалифицированы, как преступление, предусмотренное по ч. 1 ст. 209 УК Украины - "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.