Посев сахарной свеклы в этом году составит 450 тыс. га

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» прогнозирует посев сахарной свеклы на площади 450 тыс. га в текущем году. Об этом УНИАН сообщили в ассоциации.

Сообщается, что регионы заявили о посеве 380 тыс. га, «но мы считаем, что посевы увеличатся до 450 тыс. га», - добавили в ассоциации.

По мнению специалистов ассоциации, увеличению посевов будет способствовать резкий рост цен на сахар на внутреннем рынке Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году сахарная свекла была посеяна на площади 330 тыс. га. Урожай свеклы составил 10 млн. тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 г. составило 1,267 млн. тонн. Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается в 2 млн. тонн.