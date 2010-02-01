Производители мяса и молока недополучили 800 млн. грн. дотаций

Производители мяса и молока в первом полугодии 2009 г. недополучили более 800 млн. грн. дотаций.

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре Украинской аграрной конфедерации.

«На протяжении 2009 г. дважды изменялись соответствующие законодательные нормы (относительно государственной поддержки производителям молока и мяса – УНИАН). Как следствие, производители мяса и молока за первое полугодие 2009 г. недополучили более 800 млн. грн. дотаций», - говорится в сообщении.

При этом в УАК отметили, что государственная поддержка является одним из важнейших факторов формирования цены на молочное сырье. «Существенным фактором в процессе формирования цены молочного сырья остается уровень государственной поддержки, в частности, льготы производителям мяса и молока по специальному режиму применения налога на добавленную стоимость, который составляет около 2,5 млрд. грн. в год», - говорится в сообщении.