В Винницкой обл. определены два оператора

Винницкая областная государственная администрация определила компании "Винницаоблагротехсервис" и “Немиров нефтебаза” операторами по обеспечению сельскохозяйственных производителей нефтепродуктами в ходе проведения весенне-полевых работ в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в распоряжении о мероприятиях по обеспечению сельхозпроизводителей нефтепродуктами для проведения весенне-полевых работ в 2010 году.

В распоряжении сказано, что ОАО “Винницаоблагротехсервис” и ООО «Немиров нефтебаза» определены операторами по снабжению дизельным топливом и бензином, которые будут обеспечивать до мая 2010 года поставку и реализацию 1 980 тонн и 1 205 тонн ДТ соответственно, а также 3 066 тонн и 1 864 тонн бензина соответственно, для нужд сельхозтоваропроизводителей области. Предусмотрена также общая площадь для посевов в 2010 году - 1,557 млн. гектара.

Райгосадминистрациям поручено осуществить распределение выделенных объемов нефтепродуктов между сельскохозяйственными предприятиями, фермерскими и личными крестьянскими хозяйствами пропорционально посевным площадям и с учетом представленных ими заявок в пределах технологической потребности в нефтепродуктах для проведения весенне-полевых работ. А также утвердить перечень сельхозтоваропроизводителей и объемы получения ими дизтоплива и бензина и предоставить их компаниям-операторам по поставке горючего.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году сельхозпроизводителям для проведения весенне-полевых работ было предоставлено 2 968 тонн дизельного топлива и 3 880 тонн бензина, исходя из общей площади посевов 1,565 тыс. гектара.