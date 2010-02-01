УАК: молочные продукты в Украине не подорожают

В Украине подорожание молочных продуктов в ближайшее время не прогнозируется. Об этом УНИАН сообщили в информационном центре Украинской аграрной конфедерации.

«В конце января 2010 г. общеевропейские ценовые тенденции изменились на понижение цен, что в ближайшее время повлияет на внутренний украинский молочный рынок. Поэтому в ближайшее время значительного увеличения цен на молочные товары, при других равных условиях, ожидать не следует», - говорится в сообщении УАК.

Отмечается, что несколько месяцев назад значительная часть молочной продукции в Украину завозилась из заграницы, в частности, из Польши, поскольку ее стоимость была ниже себестоимости производства в Украине.

По мнению вице-президента УАК, председателя Совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадима ЧАГАРОВСКОГО, причина такой ситуации – дефицит качественного сырья на внутреннем рынке, поскольку более 80% сырья производится на подворьях селян, и только 20% - сельскохозяйственными предприятиями.

«На сегодня производители возвращаются к отечественному сырью, поскольку цена на импортное сырье за последние месяцы выросла», - отмечается в сообщении.

По данным экспертов УАК, лето 2009 г. для украинских производителей молока было самым трудным за последние годы. Вдобавок к сезонному снижению цен на молочное сырье, украинское молочное скотоводство находилось под влиянием снижения спроса и цен на мировых рынках. Перерабатывающие предприятия, в связи с сокращением спроса на их продукцию, были вынуждены снижать закупочные цены на сырье. В четвертом квартале 2009 г. тенденция снижения цен резко изменилась, и на мировых рынках цены на масло сливочное и сухое молоко поползли вверх и приблизились к докризисному уровню.

На внутреннем рынке цены на продукцию переработки поднялись и потянули за собой цены на молочное сырье, отметили в УАК.