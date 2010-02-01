На Херсонщине запасы зерна сократились почти на треть

В Херсонской области, по состоянию на 1 января 2010 года, на предприятиях, которые занимаются хранением и переработкой зерновых и масляных культур, имелось в наличии 390,6 тыс. тонн зерновых культур, что на 29,4% больше, чем на 1 января 2009 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области в указанном количестве запасы пшеницы составляют 250,4 тыс. т, ячменя – 100,9 тыс. т, семян подсолнечника – 122,7 тыс. т, сои – 50,1 тыс. т, рапса – 12,5 тыс. т.

Из общего количества зерна непосредственно на предприятиях, которые занимаются хранением, было в наличии 236,5 тыс. тонн, а переработкой – 154,1 тыс. тонн зерновых культур.

С начала года на хранящие и перерабатывающие предприятия области поступило 1,458 млн. тонн зерновых культур, в том числе 842,1 тыс. т пшеницы, 318,7 тыс. т ячменя, 813,4 тыс. т семян подсолнечника, 199,5 тыс. т сои, 148,4 тыс. т рапса.

Средняя цена зерновых культур, которую предлагали при закупке хранящие и перерабатывающие предприятия области в 2009 году, составляла 897,9 грн. за тонну, пшеница – 910,0 грн. за тонну, ячмень – 728,1 грн., семена подсолнечника – 1895,5 грн., соя – 2676,5 грн., рапс – 2345,7 грн.

В декабре 2009 года эти предприятия покупали зерновые культуры в среднем по 1005 грн. за тонну, в том числе пшеницу – 1008,1 грн., ячмень – 845,4 грн., семена подсолнечника – 1745,2 грн., сою – 2062,9 грн., рапс – 2367,3 грн.