"Континиум - Галичина" отпускает аграриям Житомирщины горючее

ООО "Торговый дом "Континиум - Галичина" продолжает отпускать аграриям Житомирской области полученные в 2009 году нефтепродукты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

Отмечается, что речь идет об остатке нефтепродуктов, отпускаемых сельскохозяйственным предприятиям региона. В прошлом году нефтепродукты были получены областью в соответствии с распоряжения Кабинета министров Украины (от 23 июля 2009 года №899-р.- УНИАН) для успешного проведения в регионе уборочной.

При этом отпускная цена нефтепродуктов не изменилась в связи с рыночным колебанием цен на них и составляет 4 грн. 70 коп. за литр на дизельное топливо и 4 грн. 55 коп. за литр на бензин А-76.