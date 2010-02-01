Фермеры Житомирщины получили 6,2 млн. грн господдержки

135 фермерских хозяйств Житомирской области в 2009 году получили господдержки на 6,2 млн. грн.

Об этом корреспоненту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что речь идет о финансовой поддержке, оказанной фермерским хозяйствам региона Житомирским отделением Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств.

Указанные средства направлены, в основном, на возмещение затрат на разработку проектов землепользования и проплату процентов за пользование банковскими кредитами.

Также полученные средства использованы для частичной компенсации затрат на покупку первого трактора, комбайна или грузовика, а также на подготовку кадров для фермерских хозяйств. В целом, в 2009 году в Житомирской области господдержкой по удешевлению кредитов воспользовались 15 фермерских хозяйств на сумму 1,2 млн. грн.