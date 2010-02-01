В Херсонской обл. переработка мяса сократилась почти на 30%

В Херсонской области в 2009 году от всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей поступило на перерабатывающие предприятия области 3,3 тыс.т скота и птицы (в живом весе), что на 29,6% меньше, чем в соответствующем периоде 2008 года, а также 174,4 тыс. т молока и молочных продуктов – на 5,9% меньше.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, сельхозпредприятия области переработали 1,04 тыс. тонн собственного скота и птицы и 368 тонн молока.

По состоянию на 1 января 2010 г. доля хозяйств населения области в общем объеме продажи перерабатывающим предприятиям скота и птицы составила 2,4%, молока и молочных продуктов – 85,8% (в прошлом году, соответственно, 16,6 и 88,9%).

Средний живой вес одной головы крупного рогатого скота, проданного сельхозтоваропроизводителями перерабатывающим предприятиям, составляет 442 кг, свиней – 111 кг, в прошлом году, соответственно, 399 и 111 кг.