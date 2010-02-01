Медведев утвердил новую доктрину продовольственной безопасности

Доктрина продовольственной безопасности РФ, утвержденная президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, определяет пороговые значения удельного веса отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка. Пороговые значения для зерна составляют не менее 95%, сахара - 80%, растительного масла - 80%, мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - 85%, молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - 90%, рыбной продукции - 80%, картофеля - 95%, пищевой соли 85%. Об этом говорится в тексте доктрины, передает РИА Новости.

В документе говорится о необходимости "исключить бесконтрольное распространение пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных растений, а также с использованием генетически модифицированных микроорганизмов. Стратегической целью продовольственной безопасности доктрина определяет "обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной продукцией и иной продукцией из водных биоресурсов и продовольствием".

Документ разработан в соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года. В доктрине определены понятия "продовольственная независимость", "продовольственная безопасность", ее показатели и критерии, а также понятия экономической и физической доступности продовольствия, рациональной нормы потребления. Для оценки состояния продбезопасности будет использоваться система показателей в сферах потребления, производства и управления. В частности, будут учитываться располагаемые ресурсы домашних хозяйств по группам населения; обеспеченность площадями для торговли и организации питания в расчете на 1тыс. человек; потребление продуктов в расчете на душу населения; объемы адресной помощи населению; суточная калорийность питания человека и его структура по количеству белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов; индекс потребительских цен на пищевые продукты. Показателями в сфере производства и национальной конкурентоспособности, в соответствии с доктриной, являются объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия; их импорт; бюджетная поддержка производителей продукции; продуктивность сельхозземель; объемы реализации продуктов. В сфере организации управления будут учитываться объемы продовольствия государственного материального резерва, сформированного в соответствии с нормативными правовыми актами России, а также запасы сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия. Наиболее значимыми рисками для продовольственной безопасности доктрина считает макроэкономические риски, обусловленные снижением инвестиционной привлекательности отечественного реального сектора экономики и конкурентоспособности отечественной продукции; технологические риски, вызванные отставанием от развитых стран; агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными климатическими изменениями, а также последствиями природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной конъюнктуры и применением мер государственной поддержки в зарубежных странах. В документе говорится, что устойчивость развития экономики страны требует реализации мер государственного регулирования для преодоления низкого уровня платежеспособного спроса населения на пищевые продукты; недостаточного уровня развития инфраструктуры внутреннего рынка. Доктрина нацелена на преодоление ценовых диспропорций на рынках сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия, с одной стороны, и материально-технических ресурсов - с другой. "Реализация положений настоящей Доктрины позволит обеспечить продовольственную безопасность как важнейшую составную часть национальной безопасности, прогнозировать и предотвращать возникающие угрозы и риски для экономики страны, повышать ее устойчивость, создавать условия для динамичного развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, улучшения благосостояния населения", - говорится в документе.