Объем госдотаций херсонским животноводам снизился

Объем госдотаций перерабатывающим предприятиям животноводческого сектора Херсонской области в 2009 году сократился в целом на 53%.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, за скот и птицу (в живом весе) предприятиям начислено дотаций на 96,6% меньше, чем в 2008 г. - 0,155 млн.грн., а за молоко – на 9,5% меньше - 55,69 млн. грн.

Уровень проплаты начисленных сумм за скот и птицу составил 100%, за молоко – 98%.