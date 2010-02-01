В Тернопольской обл. сахар подорожал на 30%

В Тернопольской области на предприятиях сферыт торговли за прошедшую неделю средние цены сахар увеличились на 29,8% - до 9,85 грн/кг.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной инспекции по контролю за ценами в Тернопольской области, на рынках сахар подорожал на 29% (с 7,85 грн. до 10,13 грн./кг).

Молоко жирностью 2,5% в заведениях торговли подорожало на 10,8% (с 4,98 грн. до 5,52 грн./л), масло сливочное – на 6,4% (с 45,98 грн. до 48,93 грн./кг), сметана жирностью 20% – на 6,1% (с 14,10 грн. до 14,96 грн./кг), масло подсолнечное рафинированное – на 4,7 % (с 10,44 грн. до 10,93 грн./л).

Гречневая крупа выросла в цене на 11,9% (с 5,04 грн. до 5,64 грн./кг). На рынке гречка подорожала на 12,4% (с 5,23 грн. до 5,88 грн./кг), масло сливочное – на 5,8% (с 44,57 грн. до 47,16 грн./кг), масло подсолнечное – на 5,2% (с 10,14 грн. до 10,67 грн./л), молоко разливное – на 3,5% (с 5,16 грн. до 5,34 грн./л).

На рынках области подешевело за отчтный период только сало – на 3,1% (с 25,73 грн. до 24,92 грн./кг).