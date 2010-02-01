Гостаможслужба инициирует принятие порядка взимания акциза

Государственная таможенная служба Украины инициирует принятие Порядка взимания акцизного сбора при ввозе в Украину товаров субъектами предпринимательской деятельности (СПД).

Проект приказа обнародован на официальном сайте Гостаможслужбы.

Согласно проекту приказа, акцизный сбор с импортируемых товаров в Украину взимается по ставкам в гривне, согласно обменному курсу Национального банка Украины, установленному на день представления таможенной декларации.

Налогоплательщик перечисляет сумму сбора на депозитные счета, открытые на имя таможенных органов в органах Госказначейства. Перечисление считается осуществленным с момента поступления средств на депозитные счета, кроме случаев уплаты акцизного сбора непосредственно в госбюджет при приобретении марок акцизного сбора. Товары, за которые не был перечислен акцизный сбор или перечислен не в полном объеме, таможенному оформлению не подлежат.

Налоговое обязательство по уплате акцизного сбора в случае импорта подакцизных товаров в Украину определяется на день представления таможенной декларации.

Акцизный сбор не взимается при ввозе на таможенную территорию Украины:

товаров, которые перемещаются транзитом; товаров, которые сохраняются под таможенным контролем на таможенных лицензионных составах; товаров, которые направляются в магазины беспошлинной торговли; конфискованных на территории Украины алкогольных напитков и табачных изделий, владелец которых не определен, а также тех, которые перешли в собственность государства; товаров, которые поступают в Украину согласно международным соглашениям; товаров, которые поступают в Украину согласно положениям Закона «О гуманитарной помощи»; образцов алкогольных напитков и табачных изделий, ввезенных в Украину с целью демонстрации, если они остаются собственностью иностранных юрлиц и их использование не носит коммерческого характера, при этом такие образцы товаров пропускаются через таможенную границу по решению таможенного органа в достаточном количестве с учетом цели перемещения; сырья, которое импортируется в Украину СПД для изготовления алкогольных напитков и табачных изделий, при условии предъявления лицензии на право производства этой продукции. Эти условия касаются также подакцизного сырья, на которое установлена нулевая ставка акцизного сбора.

Датой возникновения налоговых обязательств в случае ввоза подакцизных товаров, с которых акцизный сбор не взимается, является дата, когда относительно этого товара возникает обязательство по уплате НДС.

Условием для таможенного оформления импортированных алкогольных напитков и табачных изделий является наличие на бутылке (упаковке), пачке марок акцизного сбора, а также представление таможенным органам экземпляра заявки-расчета на получение марок с отметкой продавца марок о полной уплате сумм акцизного сбора и засвидетельствованной импортером копии декларации об установленных им действующих максимальных розничных ценах на табачные изделия.

В случае, если при таможенном оформлении табачных изделий установлено, что в заявке-расчете суммы акцизного сбора, рассчитанного исходя из максимальных розничных цен, меньше, чем установленные в декларации об установлении импортером максимальных розничных цен на подакцизные товары, поданной импортером и зарегистрированной Гостаможслужбой, оформление приостанавливается до представления импортером заявки-расчета с отметкой продавца марок о полной уплате акцизного сбора, который рассчитан по ставкам акцизного сбора и максимальным розничным ценам, которые вступили в силу на дату представления таможенной декларации.

При этом сумма акцизного сбора, рассчитанная по ставкам в процентах из оборота, не должна быть ниже, чем таможенная стоимость таких изделий с учетом суммы ввозной пошлины.

В случае выявления фактов нарушения порядка ввоза алкогольных напитков без наличия марок акцизного сбора такие алкогольные напитки подлежат изъятию. В случае выявления фактов неполной уплаты акцизного сбора в связи с изменением курса валют и т.п. таможенники доначисляют сумму акцизного сбора.

Возвращение остатка уплаченного акцизного сбора, перечисленного на депозитный счет, осуществляется согласно порядку, установленному Гостаможслужбой.