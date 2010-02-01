«Укрзализныця» перевезла 1,1 млн. тонн зерновых

За первый месяц 2010 года железные дороги Украины перевезли 1,132 млн. тонн зерновых, что превышает плановые показатели на 0,7%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в частности, Донецкая железная дорога перевезла 77 тыс. тонн зерновых, Львовская – 34,2 тыс. тонн, Одесская – 237,3 тыс. тонн, Южная – 391,5 тыс. тонн, Юго-Западная – 293 тыс. тонн, Приднепровская – 98,4 тыс. тонн.

В среднем за сутки нагружалось 579 вагонов, сейчас 3817 вагонов следуют к черноморским портам Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2009 года железные дороги Украины увеличили перевозки зерновых грузов на 4,1 млн. тонн по сравнению с 2008 годом – до 18,992 млн. тонн. В частности, Донецкой железной дорогой было перевезено 917,4 тыс. тонн, Львовской – 973,1 тыс. тонн, Одесской – 4 млн. 410 тыс. тонн, Южной – 6 млн. 102 тыс. тонн, Юго-Западной – 4 млн. 397 тыс. тонн, Приднепровской – 2 млн. 191 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 единиц. Основные виды зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.