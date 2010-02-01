АМК начинает рассмотрение концентрации Kernel и Allseeds

Антимонопольный комитет Украины получил заявление от компании Kernel Holding S.A. относительно получения разрешения на получение контроля над ЗАО «Зерноторговая компания Олсидз-Украина», пренадлежащим Allseeds Group.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Сообщается, что уполномоченный представитель заявителя письменно сообщил, что Kernel Holding S.A. на сегодняшний день еще не получила контроль над ЗАО «Зерноторговая компания Олсидз-Украина». При этом стороны подписали договоры, которые предусматривают, что такая концентрация состоится исключительно в случае получения разрешения комитета.

«После получения всех документов и материалов, которые должны придти в Антимонопольный комитет на протяжении пятнадцати дней с момента подачи заявления, мы проведем тщательное исследование этого вопроса на предмет того, приведет ли эта концентрация к монополизации или нет… Мы обязательно учтем то, насколько прогнозированным, стабильным и взвешенным будет ценовое поведение операторов рынка в случае такого слияния», - отметил и.о. председателя комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Группа компаний “Кернел” намерена купить контрольный пакет акций Allseeds Group за 42 млн. долл.

«Кернел» выплатит денежное вознаграждение в размере 42 млн. долл. за указанный контрольный пакет акций при условии получения компанией разрешения от Антимонопольного комитета Украины на приобретение, а также при условии успешного завершения комплексной проверки деятельности группы Allseeds Group, которая проводится в настоящий момент компанией «Кернел», - сообщили в компании.

Справка УНИАН. ООО «Кернел-Трейд» – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний, входит в число крупнейших украинских экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур. Направления бизнеса: экспорт подсолнечного масла и зерновых культур, продажи бутилированного подсолнечного масла на внутреннем рынке, предоставление услуг по перевалке зерновых грузов в порту Ильичевска, сельскохозяйственная деятельность. Активы компании: Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский и Волчанский маслоэкстракционные заводы (Харьковская обл.), зерновой портовой терминал «Трансбалктерминал», 24 элеватора, 85 тыс. га арендованных сельскохозяйственных земель.

В Украине "Кернел" представляют торговая компания "Кернел-Трейд" и компания "Кернел-Капитал", действующая на рынке ценных бумаг, на международных рынках – компания "Инерко".

Торговые марки компании: «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота».

Группа Allseeds Group ведет основную деятельность в Украине и занимается производством и экспортом растительного масла. Производственные активы Allseeds Group расположены в Украине и включают в себя маслодобывающие предприятия – ОАО «Кировоградолия» и ООО «Экотранс» (Николаев), восемь хлебоприёмных предприятий, терминал для перегрузки и экспорта масла и другое.