«Параллель» поставит топливо аграриям Донецкой обл.

Компания «Параллель», крупнейший региональный оператор на рынке торговли нефтепродуктами, поставит сельхозпроизводителям Донецкой области для проведения посевных работ дизельное топливо и низкооктановый бензин по льготным ценам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в частности, в рамках утвержденной Главным управлением агропромышленного развития Донецкой облгосадминистрации программы компания «Параллель» взяла на себя обязательства отгрузить аграриям Донецкой области 1370 тонн дизельного топлива (отвечает требованиям ДСТУ 3868-99) и 1800 тонн низкооктанового бензина А-76 (отвечает требованиям ДСТУ 4063-2001) производства Шебелинского ГПЗ (ДК «Укргазвыдобування»).

Поставки будут осуществляться по ценам, установленным с учетом отпускных цен производителя, расходов на транспорт и хранение и уровня рентабельности не более 5%.

В компании сообщили, что отгрузки нефтепродуктов для аграриев, которые стартовали на прошлой неделе, будут продолжаться до конца мая.

Как сообщал УНИАН, всего на нужды украинских сельхозпроизводителей на 5 месяцев посевной кампании 2010 года правительство выделило 55 тыс. тонн дизельного топлива и 85 тыс. тонн бензина А-76. Аграрии смогут закупать топливо по цене производителя (не более 4900 грн./тонна за дизтопливо и не более 5500 грн./тонна за бензин), к которой прибавятся расходы поставщика на логистику, а также минимальный уровень рентабельности (до 5%).

В 2009 году «Параллель» в рамках правительственной кампании для сельхозпроизводителей реализовала 1403 тонн бензина А-76 и 3406 тонн дизельного топлива.

Справка УНИАН. Компания «Параллель» – крупный украинский оператор сетей из 73 АЗС и АЗК, 24 из которых работают под брендом «Параллель» (Донецкая и Луганская обл.), 48 АЗС – под брендом «Гефест» (8 регионов Украины) и 1 АЗК – под торговой маркой PitStop (Донецк).

Через данные сети АЗС и АЗК компания «Параллель» реализует моторное топливо, в том числе фирменные нефтепродукты под брендом Perfekt.

Компания также осуществляет оптовую торговлю топливом, оказывает услуги по хранению и транспортировке топлива, исследованию нефтепродуктов в собственной аттестованной лаборатории качества ГСМ.

В распоряжении компании имеются две крупнейшие нефтебазы в Донецке и Шахтерске, собственный парк современных бензовозов и газовозов.

Уставной капитал ООО «Параллель-М ЛТД» контролирует компания Parallel Nafta Ltd, дочернее предприятие Группы «СКМ».