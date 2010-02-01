Обнародован закон о моратории на продажу земли

На официальном сайте Верховной Рады Украины размещено сообщение об опубликовании Закона Украины «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины (относительно срока на продажу земельных участков)».

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

Закон «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины (относительно срока на продажу земельных участков)» был принят Верховной Радой Украины 22 декабря 2009 года.

29 декабря 2009 года Закон был возвращен Президентом Украины с соответствующими предложениями.

19 января 2010 года Верховная Рада Украины, рассмотрев предложения Президента Украины, повторно приняла отмеченный Закон с преодолением вето Президента Украины. За это решение проголосовали 366 народных депутатов Украины. 21 января 2010 года Закон был направлен на подпись Президенту Украины.

Однако 29 января 2010 года Президент Украины вернул Закон Украины «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» в Верховную Раду Украины без своей подписи с предложением опубликовать его за подписью Председателя Верховной Рады Украины в соответствии с частью четвертой статьи 94 Конституции Украины.

В парламенте отмечают, что согласно Конституции Украины, закон, повторно принятый Верховной Радой Украины не менее чем двумя третями ее конституционного состава, который не был подписан и официально обнародован Президентом Украины в течение 10 дней, безотлагательно официально обнародовался председателем Верховной Рады Украины и опубликовывается за его подписью.

“В связи с этим Закон Украины «О внесении изменений в пункты 14 и 15 разделу X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» официально должен быть обнародован на веб-сайте Верховной Рады Украины и опубликован в газете «Голос Украины» и других печатных средствах массовой информации за подписью Председателя Верховной Рады Украины», - говорится в сообщении.