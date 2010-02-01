В Украине производство молока сократилось

В Украине по итогам 2009 года производство жидкого обработанного молока сократилось на 4,3% по сравнению с 2008 года – до 758 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 года было произведено 59,3 тыс. тонн молока, что на 3,1% больше, чем в ноябре 2009 года, и на 0,3% меньше, чем в декабре 2009 года.