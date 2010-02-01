Производство сахара в Украине снизилось на 18,8%
19:35, 01 февраля 2010Агро
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По итогам 2009 года
В Украине по итогам 2009 года производство сахара-песка снизилось на 18,8% по сравнению с 2008 годом – до 1,276 млн. тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
По данным Госкомстата, в декабре 2009 года было произведено 78,3 тыс. тонн сахара, что на 79,4% меньше, чем в ноябре 2009 года, и на 43,4% меньше, чем в декабре 2008 года.
Согласно официальным данным, из указанного объема 4 тыс. тонн составил тростниковый сахар.
Как сообщал УНИАН, в 2008 году в Украине производство сахара-песка, полученного из свекловичного сахара-сырца, снизилось на 15,8% по сравнению с 2007 годом – до 1 млн. 572 тыс. тонн.
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