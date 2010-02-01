Производство сахара в Украине снизилось на 18,8%

В Украине по итогам 2009 года производство сахара-песка снизилось на 18,8% по сравнению с 2008 годом – до 1,276 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в декабре 2009 года было произведено 78,3 тыс. тонн сахара, что на 79,4% меньше, чем в ноябре 2009 года, и на 43,4% меньше, чем в декабре 2008 года.

Согласно официальным данным, из указанного объема 4 тыс. тонн составил тростниковый сахар.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году в Украине производство сахара-песка, полученного из свекловичного сахара-сырца, снизилось на 15,8% по сравнению с 2007 годом – до 1 млн. 572 тыс. тонн.