В Украине производство сливочного масла сократилось

В Украине по итогам 2009 года произведено 74,5 тыс. тонн сливочного масла, что на 12% меньше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, а декабре 2009 года было произведено 3,7 тыс. тонн сливочного масла, что на 17% меньше показателя за ноябрь 2009 года и на 3,3% больше, чем в декабре 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году в Украине было произведено 84,6 тыс. тонн сливочного масла, что на 15,4% меньше, чем в 2007 году. В 2006 году производство сливочного масла составило 102 тыс. тонн – на 13,3% меньше, чем в 2005 году.