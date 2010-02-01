В Украине производство подсолнечного масла выросло

В Украине по итогам 2009 года произведено 2 млн. 718 тыс. тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 49,5% больше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 года было произведено 282 тыс. тонн масла, что на 4,7% больше, чем в ноябре 2009 года, и на 21,9% больше, чем в декабре 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году в Украине производство подсолнечного масла сократилось на 16,4% – до 1,8 млн. тонн, в 2007 году – выросло на 7,3%, до 2,121 млн. тонн.

Емкость украинского рынка подсолнечного масла специалисты оценивают в 500-600 тыс. тонн в год.