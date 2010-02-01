В Украине производство свежих сыров сократилось

В Украине производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров по итогам 2009 года составило 84,7 тыс. тонн, что на 8% меньше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 года производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров составило 6,8 тыс. тонн, что на 6,2% меньше, чем в ноябре 2009 года, и на 1,1% меньше, чем в декабре 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров в Украине составило 92,1 тыс. тонн, что на 0,6% меньше, чем в 2007 году.

В 2007 году производство свежих неферментированных и кисломолочных сыров выросло на 0,7% – до 93,1 тыс. тонн, в 2006 году – на 10,9%, до 92 тыс. тонн.