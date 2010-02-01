В Украине производство соков сократилось

В Украине производство фруктовых, овощных соков и нектаров по итогам 2009 года составило 702 тыс. тонн, что на 28% меньше, чем за 2008 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 года производство соков и нектаров в Украине составило 54,1 тыс. тонн, что на 24,9% больше, чем в ноябре 2009 года, и на 14,1% меньше, чем в декабре 2008 года.