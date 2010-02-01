В Украине производство спрэдов снизилось на 10%

В Украина по итогам 2009 года произведено 72,7 тыс. тонн спрэдов и жировых смесей, что на 10,1% меньше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 года было произведено 7,1 тыс. тонн спрэдов, что на 7,1% меньше, чем в ноябре 2009 года, и на 3,1% меньше, чем в декабре 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году в Украине было произведено 79,7 тыс. тонн спрэдов и жировых смесей, что на 3,5% меньше, чем в 2007 году.

В 2007 году было произведено 93,2 тыс. тонн спрэдов и жировых смесей, что на 15,5% больше, чем в 2006 году.

В 2006 году производство спрэдов и жировых смесей в Украине снизилось на 1,3% – до 78,6 тыс. тонн.