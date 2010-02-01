Аграрии Луганской обл. засеяли озимыми 370 тыс. га

Аграрии Луганской области озимые под урожай 2010 года засеяли на площади 370 тыс. га, что составляет 35% от всех посевных площадей региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

По его словам, из-за январских морозов около 20% озимых площадей оказались под угрозой вымерзания. «Однако говорить о гибели посевов еще нельзя. Выводы о перезимовке озимых будут только через месяц», – сказал он.

А.ОЛЬШАНСКИЙ отметил, что на 40% урожайность зерновых зависит от грамотного и достаточного применения минеральных удобрений. На сегодня аграрии области уже внесли на поля более 70 тыс. тонн минудобрений. По его словам, благодаря тесной координации облгосадминистрации и Северодонецкого объединения «Азот» селяне Луганской области не испытывают трудностей с закупкой минудобрений.

Также активно идет закупка аграриями горюче-смазочных материалов под ведение полевых работ. А.ОЛЬШАНСКИЙ напомнил, что правительство приняло постановление об обеспечении сельхозтоваропроизводителей топливом по льготным ценам, которые на 25-30% меньше рыночных. «Это постановление работает, но по нему предполагается получение только 2 тыс. тонн бензина и 3 тыс. тонн дизтоплива, а это крайне мало», – подчеркнул заместитель губернатора.

Он также сообщил, что посевной материал к весне заготовлен в достаточном количестве, однако вызывает тревогу его качество.

А.ОЛЬШАНСКИЙ отметил, что благоприятным фактором для будущего урожая является уровень влажности почвы. К концу декабря в почве накопилось достаточно влаги, в январе выпало 40-60 мм осадков, что выше среднемесячной нормы. Благодаря снежному покрову, сохранившемуся на большей части территории области, глубокого промерзания почвы не произошло. «Фактор влаги дает надежду на неплохой урожай по озимым культурам», – отметил замгубернатора, однако делать прогнозы на будущий урожай отказался, сославшись на то, что более точные прогнозы могут быть оправданными только к концу мая, когда будет ясно влияние всех погодных факторов на урожай-2010.